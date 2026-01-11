El Olímpico de León cede ante un rival directo por evitar el descenso (0-3)

Publicado por David Álvarez León Creado: Actualizado:

OLÍMPICO DE LEÓN 0

Natalia, Marta, Helena, Aida, Emma, Sofia (Inés, min 56), Aitana (Sara, min 83), Nere (Roldán, min 77), Ayure (Claudia, min 77), Fariza y Albiol.

MADRID CFF 3

Noelia, Natalia (Clara, min 46), Ochoa (Elsa, mi. 80), Sofia, Claudia, Raquel (Zaira, min 64), Amara (Celia, min 77), Candela, Noa (Capa, min 77), Popova y Aymerich.

Goles: 0-1, min 35: Noa; 0-2, min 74: Noa; 0-3, min 86: Capa. Árbitro: Jorge Vega auxiliado en las bandas por Nicolás Martínez y Hugo Díez. Tarjeta amarilla para Nere y Sofia por parte del Olímpico de León y para Raquel por parte del Madrid CFF. Incidencias: Partido de Liga dentro de la Tercera División femenina disputado en el Complejo Deportivo Olímpico de León.

Visitaba el filial del Madrid CFF león para medirse al Olímpico, rivales por evitar el descenso. Pero el destino tenía un guion diferente para las chicas de Melón y las madrileñas se llevaban el triunfo por 0-3.