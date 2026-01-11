Propósito de enmienda del Atlético Astorga

El Atlético Astorga vio cortada su racha el pasado sábado. Los maragatos, que habían encadenado nueve jornadas sin conocer la derrota con cuatro triunfos y cinco empates que los habían llevado de la zona de descenso a un lugar tranquilo en la tabla clasificatoria, firmaron su peor partido de la Liga y lo pagaron con derrota frente a un Valladolid Promesas al que precisamente habían goleado en la primera vuelta a domicilio.

Tras iniciar el año con una victoria en Luanco ante el Marino llegaba el turno para medir fuerzas con el filial blanquivioleta al que le separaban seis puntos y que de haber ganado hubiera desplazado a nueve. Pero no fue el mejor día de los astorganos que muy pronto encajaron un gol y eso iba a condicionar el devenir del encuentro en La Eragudina.

Aun así los verdes se mantienen fuera der la zona de descenso que marca el Rayo Cantabria a cuatro puntos y el propio Valladolid Promesas a tres en este caso en el puesto también caliente que podría hacer peligrar la permanencia.

La derrota les hace perder también una posición aunque la próxima jornada tratarán de sacarse la espine, en este caso ejerciendo como visitantes en el terreno de juego del Coruxo, un rival que en la séptima posición aventaja a los astorganos en siete puntos y al que buscarán devolverle la moneda de una primera vuelta en la que lograron hacerse con los tres puntos en La Eragudina.

Con la idea de hacer borrón y cuenta nueva y volver a la senda de los resultados positivos. Y también a la fiabilidad en defensa. Además, buscando ser eficaces a la hora de ver puerta. No fue un buen partido el del pasado sábado, pero tras una prolongada racha siempre existe algún día en el que las cosas no salen como uno quiere.