La Virgen vence con justicia

Hugo Flores, Torre (Herrero, min 77), Dani Negral, Javi González, Navarro, Pascual (Lescún, min 77), De Prado, Carpintero (Avelino, min 83), Valladares (Montero, min 68), Aller (Arias, min 46) y Nicolay Negral.

Solís, Segura, Dosantos (Morán, min 56), Álvaro Martínez, Ortega (Campoy, min 75), Ossa (Blanco, min 63), Prieto, Sotillos, Álex López (Rosas, min 75), Raigoso (Marqués, min 63) y Madero.

Goles: 1-0, min 2: Aller; 2-0, min 65: Pascual. Árbitro: Alejandro Benito Martínez (Comité castellano y leonés). Amonestó con tarjeta amarilla a Torre (min 21) y Aller (min 45) por los locales; y a Ossa (min 42) y Marqués (min 81) por los visitantes. Incidencias: Estadio de Los Dominicos.

Las dinámicas se mantuvieron en el partido disputado en la mañana del domingo en el estadio de Los Dominicos de La Virgen del Camino (2-0). Los locales se están mostrando intratables en su campo, con solo una derrota y contra el Puente Castro no fue la excepción. Por otro lado, el equipo de la barriada leonesa no termina de encontrar su juego. Si a todo eso le unes que los virginianos se adelantaron en el minuto 2 de partido con un buen gol de Aller, ya tienes el cóctel perfecto para que se cumplieran los pronósticos.

El Puente Castro lo intentó en todo lo que quedaba de primer tiempo y también en el segundo pero de manera infructuosa. Trató de cambiar las cosas con la entrada de Morán, Blanco y Marqués, pero justo tras el salto al campo de estos dos últimos, La Virgen dio su zarpazo definitivo con el segundo gol del encuentro, obra de Pascual. Como conclusión, La Virgen controló el partido y se llevó los tres puntos de forma holgada y merecida.