Copa con sabor en León ante el Athletic

Octavos de final de Copa del Rey entre la Cultural y el Athletic Club, un partido único en el Reino de León (21.00 horas), lleno de emoción y de grada por la mística copera del equipo bilbaíno y el aliciente de tener al 'Cuco' Ziganda, exrojiblanco, como entrenador culturalista, reúne todos los ingredientes para una gran fiesta futbolística en León. Aroma histórico, en el que se rememorarán enfrentamientos entre ambos equipos, con la visita del que siempre fue rey de Copas hasta que el FC Barcelona le quitó la delantera.

En esta ocasión, aún manteniendo el favoritismo previo dada su superior categoría y su querencia por una competición que adora, el Athletic Club llega a León en un momento delicado, sin acabar de cogerle el pulso como quiere a la temporada y después de un tremendo varapalo en la Supercopa (5-0) ante el que se proclamó campeón del torneo, el FC Barcelona. Para esta cita copera, Valverde deberá decidir una alineación entre una convocatoria formada por Unai Simón, Alex Padilla, Andoni Gorosabel, Dani Vivian, Aitor Paredes, Oihan Sancet, Iñaki Williams, Nico Williams, Gorka Guruzeta, Jesús Areso, Iñigo Lekue, Yuri Berchiche, Iñigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar, Adama Boiro, Unai Gómez, Nico Serrano, Robert Navarro, Urko Izeta, Alejandro Rego, Selton Sánchez e Iker Monreal. El regreso de Yuri Berchiche y la baja de Álex Berenguer son las principales novedades en la lista de 22 jugadores. Son también bajas Aymeric Laporte, al que se espera en breve recuperado de la lesión muscular que le ha impedido jugar los últimos partidos, y las de larga duración, las de los lesionados Maroan Sannadi, Beñat Prados, Unai Egiluz, además del sancionado Yeray Álvarez.

La Cultural sueña con apear al Athletic Club y alcanzar en su más que centenaria historia unos cuartos de final hasta ahora inéditos. Ziganda volverá a contar con los jugadores que han dispuesto de menos protagonismo en la Liga, aunque una parte de ellos han ido alternando su presencia en el campeonato de Segunda División, con cuatro jugadores que, sin duda, formarán de salida, el guardameta Bañuz, los defensas Fornos y Larios, además del centrocampista Sergi Maestre. Otros, como Yayo (si no juega lo hará Selu Diallo), están en la parte final de su recuperación y condicionan el once.