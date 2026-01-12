Atlético Trobajo y Ponferradina firman tablas en un gran partido

El Atlético Trobajo de categoría alevín-infantil sigue líder en su campeonato de Liga de la regularidad después de empatar 2-2 contra el conjunto de la Sociedad Deportiva Ponferradina C. Por el Atlético Trobajo los dos goles fueron de Edurne. Y por el equipo berciano de Lucía y Sofía.

Las jugadoras del Atlético Trobajo Jimena y Victoria siguen al frente de máximas goleadoras. Isabella la portera y Ahiona han sido convocadas por la selección de Castilla y León sub-12 en Zamora.