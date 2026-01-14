Bañuz: «La Copa del Rey ya queda en un segundo plano. Ya la hemos olvidado y nos centramos en la Liga»

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

Miguel Bañuz se llevó el galardón de Jugador Cinco Estrellas del mes de diciembre, merced a sus buenas actuaciones en la Copa del Rey. «Sabíamos que el partido de ayer era un premio, pero viendo cómo se desarrolló, queríamos ganar».

Aprovechó también para comentar la actualidad del equipo y su situación como portero suplente esta temporada: «No importa que yo juegue, importa que la Cultural siga en Segunda División. No estoy contento a nivel personal, pero estaré contento si el equipo consigue la salvación».

«No soy un jugador que vaya a pedir explicaciones. Si el equipo necesita que yo no juegue, lo respetaré. Lo importante es que la Cultural se salve y se asiente en el fútbol profesional», concluyó el guardameta.