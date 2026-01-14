Partido trampa para el Barcelona contra un motivado y audaz Racing de Santander

Publicado por Daniel Panero Santander Creado: Actualizado:

El Barcelona tiene hoy (21.00 horas, Movistar+) un partido incómodo en muchos sentidos. El conjunto que dirige Flick se mide en Copa del Rey al Racing de Santander en el Sardinero tan solo cuatro días después de la consecución de la Supercopa de España ante el eterno rival en Arabia Saudí. Es, por tanto, un encuentro marcado por la euforia desatada en los días previos y por los peligros que entraña un rival de inferior categoría, pero que es líder de Segunda División y que ya sabe lo que es tumbar esta temporada a un equipo de Champions como el Villarreal.

Ese peligro lleva desde hace días en la cabeza de Flick. El técnico alemán sabe de la importancia que tiene mantener la intensidad en este tipo de encuentros y avisa a los suyos de que no será un partido ni mucho menos sencillo. «Ellos estarán motivados. Es un equipo joven, valiente y que juega bien. Además habrá emoción en el estadio por recibirnos. Esto es la Copa. Hay que estar listos desde el principio», afirmó el técnico en la rueda de prensa previa al choque.

Pese a ello, Flick viajará con la tranquilidad de estar en el mejor momento de la temporada. Su Barça ya tiene esa presión asfixiante en campo contrario, ha mejorado en la faceta defensiva y viene de cosechar resultados extraordinarios. Ya son diez victorias consecutivas desde aquella dolorosa derrota a manos del Chelsea, pero Flick quiere más. «Estoy muy contento con lo que vi en Arabia. El equipo está conectado y el ambiente del vestuario es muy bueno, pero hay que seguir trabajando. Ganamos el primer título, pero ya es pasado. Hay que jugar a nuestro mejor nivel», señaló.

Para ello, Flick podrá contar con todos sus futbolistas a excepción de los lesionados Christensen y Gavi, además de De Jong, sancionado tras su expulsión en la final de la Supercopa. El que sí estará es Cancelo, flamante fichaje que «podría jugar unos minutos» pero que no partirá de inicio en un once con varios retoques para paliar la aglomeración de partidos. Gerard Martín volverá, Casadó podría ser el relevo en la medular junto a Pedri y arriba Olmo, Rashford, Bardghji y Ferran tendrán una oportunidad para ganarse la confianza de su entrenador.

Enfrente estará un equipo de Segunda, pero con alma de Primera. El Sardinero vivirá una noche especial contra uno de los colosos del fútbol español y apretará lo imposible para volver a salir victorioso como tantas veces lo hizo en el pasado y como ya logró contra el Villarreal en la anterior ronda. Y es que los de José Alberto López sueñan con una Copa que les haga estar entre los mejores, pero sobre todo, con una Liga que les permita lograr el ansiado ascenso.