Eneicat: reinventarse para poder crecer

El Eneicat afronta en 2026 su séptima temporada en el pelotón ciclista profesional femenino. Y lo hace dando un giro a su proyecto. Reinventarse para crecer. De la mano de Eneritz Iturriaga y Humberto Gómez, la escuadra leonesa contará para este año con 11 integrantes de las que solo dos permanecen de la pasada campaña en la que se convirtió en la tercera mejor a nivel nacional y compitiendo en citas relevantes, entre ellas la Vuelta a España.

El reto no es otro que dar un paso atrás abandonando la categoría UCI para tomar un impulso que en uno o dos años le permita incluso alcanzar un mayor estatus. Eso sí, a pesar del cambio de rumbo sus objetivos a nivel competitivo seguirán siendo amplios con el calendario español en primer plano. Pero también con presencia en Europa, América y Asia. Para ello el Eneicat que pasará a apellidarse Bcall. El proyecto leonés tiene también como sustento a la Fundación RMD, sustento con el que pretende estar presente y ser protagonista en un calendario que para la escuadra se inicia en apenas unas semanas (1 de febrero) en Pionera para completar el mes con la concentración en Calpe y otra nueva reválida competitiva en Orereta (País Vasco).

Extremadura, Noja con la Copa de España que también hará escala en Beasain y la Challenge Vizcaína serán otros escenarios en los que tiene confirmado estar presente ya en marzo. España y en especial la Copa donde pretende luchar por los lugares de honor, también tendrán como acompañamiento pruebas como el Tour du Haut Limusin en Francia. La Vuelta a Cataluña y la de Andalucía serán también puntos de interés para el eneicat al igual que la Vuelta a Portugal o el Giro de la Toscana sin olvidarse de la Vuelta a Colombia o la propia ciudad de León, su casa, en una de las citas de la Copa de España.

Todo con un plantel en el que la juventud es una de sus bazas complementada con varias ciclistas con experiencia para armar un bloque sólido con cuatro integrantes nacionales y siete foráneas. Con la colombiana Natalia Vasquez como única ‘superviviente’, una escaladora con proyección y un gran futuro por delante, la veteranía de las treinteañeras Aranza Villalón y Lilibeth Chacón ofrece muchas posibilidades al Eneicat, la primera como todoterreno y la segunda cuando el terreno sube de desnivel.

Esa faceta de ciclista que se adapta a todos los escenarios también la tienen la italiana Alessia Missagglia, la rusa Valeria Kovyazina y las españolas Tamara Seijas y Mercedes González. El perfil de escaladoras es virtud de la ucraniana Olha Kulynych y la australiana Tully Scweitzer. Para la media montaña y algo más se encuentra la española Paula Soler. Joane Gorostiza destaca por su condición de rodadora. Todo para un proyecto que en su séptimo año de vida puja con fuerza para que León esté presente en los mejores escenarios competitivos dentro del ciclismo femenino. Con presente, futuro y también con cantera para ser viable muchos años.