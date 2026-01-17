La Ponferradina logra su triunfo más amplio en casa (3-0) y sale de puestos de descenso

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Como diría el clásico, la Deportiva vence y convence. El conjunto berciano evidenció la mejoría iniciada en el choque de Lezama, aunque perdió, y continuada con el triunfo ante el Ourense CF, para lograr su mayor triunfo en casa y también realizar el mejor choque como local, dejando la portería a cero y aprovechando tres opciones para imponerse 3-0 a un Racing de Ferrol que sigue cuesta abajo y sin frenos y salir de los puestos de descenso.

Ger Nóvoa, que volvía de sanción, fue la única novedad en la alineación local. A pesar de ensayar esta semana con Xemi en la mediapunta y Keita arriba, Nafti mantuvo el resto del equipo que presentó de inicio ante el Ourense CF, con Pau Ferrer de mediapunta por detrás de Cortés. La ausencia del ponferradino Álvaro Ramón en el once, igual que la de Zalaya, fueron las principales sorpresas del primer once del debutante Guillermo Fernández Romo en el equipo verde. El ex blanquiazul Raúl Dacosta, recuperado de un proceso febril, Chema Rodríguez, Saúl y Álvaro Peña, además de Mardones, que entró por el sancionado Migue Leal, fueron las novedades en el once del cuadro de la ciudad naval. Cambió el 4-1-4-1 de Pablo López por un 4-2-3-1.

El equipo blanquiazul realizó sus mejores primeros 45 minutos de la Liga, más allá del 0-3 de Avilés, pero se mostró poco contundente en defensa, dando opciones muy claras a un rival que sigue en problemas.

Después de un primer remate desviado de cabeza de Andoni López, el cuadro visitante tuvo una grandísima ocasión para adelantarse en el marcador Sólo iban dos minutos cuando un centro pasado desde la izquierda lo tocó de cabeza en el 2º palo Saúl y Pascu, libre de marca en el área pequeña, remató a bocajarro salvando Undabarrena un gol más que cantado.

Volvió a avisar el Racing en el minuto 10 con otra ocasión clara en la que la SDP de nuevo estuvo poco contundente para despejar el balón. El equipo defendió con blandura una falta lateral que acabó rematando de semichilena Chema Rodríguez, salvando Ger Nóvoa el 0-1.

Empezó a funcionar al Deportiva, sobre todo con acciones de contragolpe. Uno de Borja Vázquez por la derecha con autopase incluido siguió con un servicio al otro lado para la llegada de Cortés, que con todo a favor remató fuera en el 2º palo. Poco después fue Andoni el que contragolpeó por el otro costado, dejó a Cortés, que entró en el área, recortó y su tiro se fue fuera junto al palo. Y tras un remate de Pascu tras recorte en el área y tras salir en posición dudosa que salvó con el pie Prieto, llegó la acción del penalti. Contragolpe de la Deportiva, Cortés entra en el área y cae tras entrarle Chema Rodríguez. El árbitro decretó la pena máxima y tras una larga revisión en el VAR se ratificó en su idea inicial. Borja Valle marcó el 1-0 en el minuto 21, a pesar de que Parera le adivinó el lugar del lanzamiento.

Una falta frontal que puso Andoni a la llegada de Jorrín por la derecha la remató éste centrado a las manos de Parera. Volvió a asustar la Deportiva tras un cambio de juego de Undabarrena a la carrera de Borja Vázquez, que controló en carrera, entró en el área y su remate se va al lateral de la red. Y en el minuto 39 un córner que botó Andoni lo remató de cabeza a la cruceta Jorrín y en el rechace fusiló Cortés para hacer el 2-0.

Un tiro alto y cruzado de Álvaro Peña fue el epílogo del primer acto.

Fernández Romo metió a Antón Escobar tras el descanso para buscar reducir diferencias. El Racing llevó el peso del partido en la segunda mitad.

Las cosas pasaron a complicarse cuando antes de la hora de juego una falta de Frimpong en el centro del campo fue castigada con roja directa por parte del colegiado.

El técnico visitante metió a Álvaro Juan y a Álvaro Ramón par buscar más profundidad y someter a un rival en inferioridad y Nafti introdujo a Keita en punta y a Erik Morán de mediocentro.

El cuadro berciano pidió una agresión sobre Erik Morán, que sangraba por la cabeza. El árbitro fue al VAR y a pesar de que se le tuvo que vendar la cabeza al vasco como si llevara un turbante, el árbitro no sacó ni tarjeta.

Después de minutos de constantes interrupciones, el equipo visitante trató de meter a la Deportiva en su campo, pero ésta se defendió con más orden que en el primer acto. Sin embargo, el cuadro berciano se defendió con más orden. Jairo Noriega tuvo dos opciones, aunque la clara de verdad, la mejor de la segunda parte, fue un tiro desde fuera del área en un rechace de córner en el que voló Prieto para sacar el balón de la escuadra. Aunque más impresionante todavía fue ya en los instantes finales una acción en la que respondió con una mano imposible a un tiro de David Concha a bocajarro.

El duelo ya no dio para más.

La próxima cita para el conjunto deportivista será el domingo 25 en el Pedro Escartín ante el Deportivo Guadalajara. El encuentro comenzará a las 12.00 horas. La escuadra morada juega esta tarde en Barakaldo.