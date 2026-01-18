El Bembibre HC tutea a un 'ogro' como el Fraga

Publicado por Javi Pérez Bembibre Creado: Actualizado:

El Bembibre HC no pudo solventar de manera positiva su encuentro ante el Esneca Fraga en Huesca, tras caer por un 4-2 bastante claro.

La última jornada (13ª) de la OK Liga Iberdrola deparó un encuentro muy intenso en el que las locales marcaron un ritmo muy alto en los primeros diez minutos, los que hicieron falta para poner tierra de por medio y escaparse en el marcador. Una pista rápida, de cemento pulido sintético, propició la falta de adaptación del conjunto berciano que tardó mucho en igualar la contienda en cuanto a velocidad e intensidad.

María Sanjurjo abrió la lata a los siete minutos del inicio y Julieta Offredi puso el 2-0 dos minutos después. El 3-0 cayó de manera vertiginosa cuando Carlos Figueroa había solicitado un tiempo muerto para parar el alud de ocasiones locales. Marlena Rubio aprovechó su oportunidad de batir a Fer Tapia, ocasionando la desesperación visitante.

El encuentro se tornó equilibrado, ya con el marcador en contra y sin nada que perder, las Águilas mostraron su juego y su ritmo, aunque enfrente estaba una Anna Ferrer que hasta la fecha, había encajado siete goles en doce partidos. Se llegó al descanso con sensaciones diferentes, un marcador demasiado abultado en contra y con una muralla enfrente a cada disparo de las bercianas.

Tras el paso por vestuarios, la situación se hizo aún más pareja, no se jugaba con tanto estrés, pero el tiempo pasaba y en un fallo en mitad de la pista, Adriana Soto marcaba el gol que apuntillaba al Bembibre HC, que había hecho méritos para algo más. La décima falta acumulativa de las locales otorgó una falta directa que Txell Gimeno aprovechó, poniendo un halo de esperanza en su equipo (4-1) pero con el hándicap del tiempo, solo restaban dos minutos y medio para la conclusión.

Trece segundos después Laura Porta volvió a batir a la mejor portera de la liga, colocando un 4-2 más justo por lo que se estaba viendo en la pista. Aún tuvo posibilidades de recortar el equipo del Bierzo Alto, tras la azul recibida por Adriana Soto, tuvo una posesión corta de 22 segundos y superioridad numérica en la pista, pero Anna Ferrer se encargó de evitar el tercer gol visitante.

Al final, una derrota que es molesta por cómo se fraguó, pero que se vio como al mejor equipo defensivo de la competición, el equipo revelación de la Liga le marcaba dos goles en apenas 13 segundos. Trazos de lo que se puede llegar a hacer en la segunda vuelta con un equipo bembibrense que sigue asombrando.

Las bercianas anotaron sus dos goles en apenas 13 segundos frente a un rival que lucha por lo máximo en la Liga