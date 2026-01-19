Sofía Antúnez, del Club Kyoto, clasificada para el Nacional Júnior

Publicado por R.A. León Creado: Actualizado:

El polideportivo asturiano San Martín del Rey Aurelio de esa localidad de Asturias, acogió la Fase de Sector Júnior de Judo en el que tomaron parte luchadores de las comunidades del oeste de España: Galicia, Cantabria, Castilla y León además de Asturias como organizadora y anfitriona del evento.

Sofía Antúnez Valygina, del Club Kyoto de León, entrenada por Sara Terán, en el peso de hasta 70 kilos, se clasificó en el Campeonato de Castilla y León para participar en esta segunda fase del Campeonato de España en Oviedo y tuvo una participación de alto nivel venciendo por Ippon, en su primer combate a la gallega Libertad Morales, resolviendo su segundo combate con el mismo resultado ante la cántabra Amelia Tenreiro, para enfrentarse en la final a la compostelana medallista nacional Aroa Seoane, con la que a pesar de hacer un buen combate pierde por inmovilización al límite del tiempo de combate.

Así con la medalla de plata, consigue una de las tres plazas que dan el pase a la fase final del Campeonato de España Júnior, que se disputará en Pamplona, el próximo sábado 31 de enero y al que concurren las mejores 16 judocas del territorio nacional con lo que León a través del Club Kyoto, estará presente una vez más entre lo mejor del judo español, corroborando de esta manera el gran trabajo que se viene desarrollando en la provincia leonesa en el desarrollo y perfeccionamiento de este deporte una temporada más tanto a nivel masculino como femenino como lo demuestran los resultados obtenidos por los judocas leoneses en sus participaciones.