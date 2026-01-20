El Ayuntamiento de La Bañeza destina 15.000 euros en ayudas a los clubes deportivos para la temporada 2024/2025

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Bañeza ha aprobado la convocatoria de subvenciones destinadas a los clubes deportivos del municipio para el desarrollo de actividades durante la temporada 2024-2025. La iniciativa cuenta con una dotación económica total de 15.000 euros, con un límite máximo de 3.000 euros por entidad beneficiaria, y se concederá en régimen de concurrencia competitiva.

El Ayuntamiento de La Bañeza a través de la Concejalía Delegada de Deportes y Familia ha realizado unas bases específicas dirigidas a regular la solicitud, tramitación y concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de estas subvenciones dirigidas a clubes deportivos del municipio para la realización de actividades deportivas durante la temporada 2024-2025, con el fin de contribuir al fomento del deporte y actividades deportivas, y promover el deporte en la ciudad.

El plazo para la presentación de solicitudes es de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de León (19 de enero). Las solicitudes deben presentarse conforme al modelo existente en la sede electrónica del ayuntamiento bañezano y dirigirse al señor alcalde.