España se juega seguir en la batalla

La Main Round arranca para los Hispanos este jueves (18.00 horas, Teledeporte) con un primer duelo de exigencia ante Noruega. El equipo dirigido por Jordi Ribera inicia así una serie de partidos de primer nivel frente a cuatro de las mejores selecciones nacionales del mundo.

Si en todas estas fases cada punto es importante, en esta que disputan los Hispanos en el Europeo 2026 lo es aún más. Noruega, Dinamarca, Francia y Portugal desafiarán el sueño del equipo dirigido por Jordi Ribera de alcanzar las semifinales, en un grupo en el que se dan cita seis de los mejores planteles del mundo.

España arranca esta segunda fase ante una selección noruega que vive un proceso similar al de nuestro combinado nacional. Ambas, clasificadas como segundas, saben que estos dos puntos se antojan claves para aspirar a las semifinales. Para ello, los Hispanos llegan repletos de energía y con ganas de revancha tras la derrota sufrida en el pasado Campeonato del Mundo, donde los pupilos de Jonas Wille se llevaron la victoria.

Los Hispanos han superado el grupo de la muerte de la Preliminary Round, y solo dos goles ante Alemania privaron a la selección española de hacerlo como primera. Previamente, los encuentros ante Serbia y Austria se saldaron con victoria, dejando al equipo una fortaleza que será la gran arma de los pupilos de Jordi Ribera en esta Main Round. Tras dos días de preparación y descanso, España encara este trascendental duelo con todos los jugadores disponibles.

Bergerud y Sagosen vuelven a ponerse al frente de Noruega como principales referentes del conjunto escandinavo. Pero los peligros del equipo nórdico van más allá, con jugadores como Gulliksen, Grøndahl o Pedersen. Un equipo muy compacto, que ya sabe lo que es competir con las mejores selecciones —perdió 38-34 ante Francia— y que quiere volver a imponerse a España como hiciese en el pasado.

Un duelo que se ha repetido de forma constante a lo largo de la historia y en el que España ha salido vencedora en la mayoría de ocasiones. En 19 partidos oficiales se han enfrentado ambas selecciones, con 14 victorias para el combinado español y cinco para Noruega. El último precedente es el 25-24 del Mundial 2025