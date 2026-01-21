Petkov se pone en modo Deportiva

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Steven Petkov ya es uno más en la Deportiva. El atacante búlgaro realizó este miércoles su primer entrenamiento con su nuevo equipo. No obstante, lo hizo al margen de sus compañeros. Habrá que ver mañana si el técnico tiene la intención de convocarle para el duelo de Guadalajara —en caso de que se pueda tramitar su ficha— o si estará unos días poniéndose a punto en lo físico y en lo táctico.

Para la jornada de este jueves está previsto que Carlos Calderón ya entrene con el equipo blanquiazul, lo que supondría que Nafti tuviese a su 3ª nueva pieza a su disposición. El jugador procedente del FC Cartagena se sumará a la lista de apercibidos cuando ya pueda jugar, pues en el cuadro de la ciudad naval acumuló 4 tarjetas amarillas, las mismas que vio en cada una de las anteriores 4 temporadas.

Por otra parte, Álvaro Gómez (Unionistas CF) se impuso a Jorrín y a otros dos futbolistas en la elección de futbolista más valorado de la última jornada disputada. Además, Andrés Prieto opta al reconocimiento de autor de la mejor parada de dicha fecha por la que le hizo a David Concha en los últimos instantes del duelo ante el Racing.

A LA ESPERA

La Deportiva sigue negociando con Sergio Benito para procurar su salida como cedido hasta final de temporada y hacer así un hueco para poder inscribir a Petkov. El jugador entrenó ayer al margen del resto del equipo. A pesar de ser junto a Borja Valle el mayor goleador de los 4 delanteros del plantel con 3 dianas, es con bastante diferencia el que menos minutos ha tenido. Solo acumula 343 y en los dos últimos duelos no ha tenido protagonismo.

PRUEBA

En el trabajo realizado por Nafti, Erik Morán actuó como sustituto de Frimpong en el mediocentro. Este último fue expulsado y no podrá jugar en Guadalajara. No obstante, el técnico también había probado la pasada semana con Xemi y Keita como mediapunta y delantero para jugar ante el Racing y finalmente se decantó por repetir con Pau Ferrer y Cortés.

Por otro lado, la entidad alcarreña llevó a cabo ayer la presentación de dos de sus refuerzos de invierno: Javi Gómez y Miki Muñoz.

MERCADO DE FICHAJES

El ex deportivista Álex Mula disputará la 2ª parte de la temporada en el Lincoln Red Imps de Gibraltar tras su rescisión con la SD Ponferradina. Por otra parte, Unionistas se ha hecho con los servicios de Josué Chibozo, mientras que al Arenteiro llega Víctor Moya, ‘Chuca’, y en el Zamora CF recala Mario Losada.