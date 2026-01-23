Aplazado el Mojados-Atlético Bembibre por el temporal

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Atlético Bembibre ha informado a sus socios y aficionados que el encuentro correspondiente a la Jornada 19 del grupo VIII de Tercera Federación, que debía enfrentarle al CD Mojados este sábado a las 16.30 horas, ha sido oficialmente aplazado.

La decisión ha sido tomada motivada por la alerta climatológica que afecta a gran parte de la comunidad de Castilla y León durante este fin de semana. Las previsiones meteorológicas adversas, que incluyen riesgos de nevadas y heladas severas en la red viaria, desaconsejan los desplazamientos por carretera.

Desde el club entienden que el fútbol es pasión, "pero la integridad física de nuestra plantilla, cuerpo técnico y de los aficionados que tenían previsto acompañarnos hasta tierras vallisoletanas es la prioridad absoluta. Evitar riesgos innecesarios en la carretera es, en estas circunstancias, la única decisión responsable".

El encuentro, que estaba programado para disputarse en el Municipal de Mojados, queda pendiente de reubicación en el calendario. Ambos clubes, en coordinación con la Federación, trabajarán para acordar una nueva fecha que sea favorable para ambas partes y permita la disputa del partido con todas las garantías deportivas y de seguridad.