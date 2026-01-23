El Atlético Astorga busca retomar la senda positiva frente al Salamanca UDS

El Atlético Astorga dirime este sábado en La Eragudina (17.00 horas) un reto de alta exigencia frente al Salamanca UDS. Lo hace dispuesto a retomar la senda positiva tras sus dos últimos tropiezos frente al Valladolid Promesas y Coruxo que cortaron una racha de nueve encuentros sin ceder frente a sus rivales.

No va a tenerlo fácil el plantel entrenado por José Luis Lago ante un rival que llega situado en la cuarta posición en la tabla y en zona de play off de ascenso.

Pero para los maragatos todo rival puede ser batible si sobre el terreno de juego los jugadores aplican su mejor versión. De eso lo saben rivales como el Numancia al que los astorganos derrotaron hace muy pocas jornadas. También la Segoviana, el líder Oviedo Vetusta, el UD Ourense o el Bergantiños, situados en la zona noble, que solo pudieron sacar un empate. Por ese motivo y en especial por una razón más poderosa, evitar caer de nuevo a la zona de peligro de la que le separan tres puntos, los astorganos saldrán decididos a hacerse con los tres puntos en juego.

Argumentos tienen para ellos a pesar del potencial de un enemigo al que vuelven a enfrentarse en la Segunda Federación tras hacerlo hace unas campañas en una categoría más abajo. La defensa debe ser una de esas claves para superar un escollo notable. Ya lo ha demostrado el plantel verde esta Liga en la que, cuando sus prestaciones a la hora de frenar al rival son consistentes y a pesar de que su bagaje goleador no es elevado, el partido empieza a decantarse hacia su lado.

Un apunte importante con el que hacer frente a un adversario que llega de golear al Valladolid Promesas y que en la primera vuelta superaba con más apuros de los esperados a un Atlético Astorga que todavía estaba adaptándose a la nueva categoría (era la segunda jornada). Solo en los minutos finales con dos goles pudo noquear a los de José Luis Lago. Este sábado los maragatos esperan poder devolverle la moneda con un triunfo en casa.