La Ponferradina va a Guadalajara con el 'cuarto fichaje'

Vicente Esquerdo entra en la convocatoria de la SD Ponferradina para el partido de este domingo (Pedro Escartín, 12.00 horas) en Guadalajara ante el Deportivo. Es la más destacada y la gran noticia que tiene el equipo blanquiazul esta semana, más allá de los dos fichajes realizados. Y es que casi se puede considerar al de Calpe como un fichaje más, como el 4º fichaje del mercado invernal. El de Calpe se ha pasado todo lo que va de temporada lesionado y sólo hubo un atisbo de recuperación que le permitió jugar 8 minutos en Talavera de la Reina, recayendo de su lesión de pubis. Ahora el cuerpo técnico quiere ir con pies de plomo, pero mañana podría disputar unos minutos para probarse. Su vuelta es muy esperada, pues se considera un futbolista clave. Y dado que sólo jugó lo ya referido, casi se puede considerar su presencia en el campo de mañana como un debut. Nafti también se llevará a Guadalajara a Carlos Calderón, que podría debutar.

Sobre una 3ª baja para dar de alta la ficha de Petkovic, el entrenador apuntó: «Dependerá del rompecabezas que hagamos para poder encajar un jugador sub-23 que pudiera ser competitivo lo antes posible». Diego Moreno, Xemi y Keita son los últimos nombres que aparecen en la lista de posibles marchas.

No debería la Deportiva pensar en que ya ha hecho algo por ganar dos partidos. De hecho, sólo le han servido para sacar la cabeza un punto por encima de la zona de descenso. Nafti ni nadie del equipo parece confundirse: «Tengo un grupo de jugadores inteligentes y cuando has comido mierda, luego estás más alerta a cualquier detalles porque no quieres vivir lo mismo otra vez. Veo tan lejos eso que no es ni un debate». Para jugar la fase de ascenso, la Deportiva tendría que ganar no menos de 11 ó 12 partidos de los 18 que le quedan y sacar unos cuantos empates. Lo que hay que pensar es en hacer 23-24 puntos más para salvarse.

Por su parte, Sergio Benito, recién salido de la Deportiva, fue anunciado este viernes por el Ourense CF como nuevo jugador de este equipo, en el que también el ex blanquiazul Nacho Castillo. La Deportiva se medirá a ellos el último fin de semana de marzo. El conjunto pontino logra también la cesión de Martín Ochoa, futbolista que hasta ahora estaba cedido en el Arenteiro.