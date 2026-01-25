La Ponferradina vence al Guadalajara a domicilio y mira hacia arriba

Publicado por F. Rodríguez/Guadalajara León Creado: Actualizado:

La Ponferradina puede respirar tranquilo tras una valiosa victoria lograda a domicilio, la tercera consecutiva en la liga, ante el Guadalajara por 0-1, que le aleja de la zona de peligro. Moltenis fue el autor de gol de la victoria del conjunto berciano en la segunda parte. Con este resultado, la Deportiva asciende provisionalmente a la decimocuarta plaza con 26 puntos.

El entrenador visitante, Mehdi Nafti, salió con su habitual esquema táctico de 4-4-2 y en el que confeccionó un XI inicial, en el que hubo algunas modificaciones obligadas por algunas bajas importantes por diferentes motivos, como son las del zaguero Andújar, que cumplió su segundo partido de sanción. En el centro del campo, los pivotes Frimpong y Undabarrena también estuvieron ausentes por cumplir el ciclo de cinco tarjetas amarillas y destacó el regreso a la convocatoria de Esquerdo. En la portería salió con Andrés Prieto bajo palos. La línea de cuatro defensas estuvo compuesta por Jorrín, que ocupó el carril derecho, y Andoni López, que jugó por el lateral izquierdo. La pareja de centrales la formaron Ger Nóvoa y Boris. En la línea medular jugaron Erick Morán y San Emeterio en la sala de máquinas, quedando Borja Vázquez incrustado en banda derecha y Borja Valle ocupó el costado izquierdo. Arriba, en el ataque, jugaron Pau Ferrer, de mediapunta, y Cortés como delantero.

El partido arrancó con un Guadalajara que salió presionando arriba y que no dejó al equipo berciano realizar su juego. Los locales llevaron la iniciativa en el juego y fueron los que inquietaron la portería rival en el inicio de la primera parte.

Las dos primeras acciones claras de peligro la creó el Dépor, ambas en jugadas a balón parado. La primera llegó en el primer cuarto de hora de juego en una falta lateral botada por Pablo Muñoz al área y Gallardo conectó un cabezazo, que salió fuera ligeramente desviado. La segunda vino en un córner que sacó Javi Gómez, que casi marcó un gol olímpico. A la Deportiva le costó salir de su propio campo y le duró poco el balón, debido a la fuerte presión de su rival, que estuvo mejor plantado sobre el terreno de juego. Salifo Mendes, en ataque, puso en problemas a la zaga visitante, provocando muchas faltas, que ocasionaron peligro para los de Nafti.

El Deportivo volvió a crear una nueva ocasión de gol en un saque de falta lanzado por Pablo Muñoz, que salió rozando el larguero a los 25 minutos de partido.

A partir de entonces, la Ponfe pareció sacudirse el intenso dominio de su rival y comenzó a merodear más el área rival, aunque sin crear mucho peligro. El centro del campo, con Erik Morán y San Emeterio, tuvo dificultades para generar juego y no pudo conectar bien con sus compañeros en la zona de ataque. Sin embargo, a partir de la media hora de juego, el equipo blanquiazul, que en este partido visitó con la tercera equipación arlequinada, dispuso de su primer gran oportunidad a los 35 minutos en un remate de Cortés, que sacó providencial Zarco. El fuerte viento también se convirtió en un factor en contra para ambos equipo durante el encuentro, que llegó al descanso con empate sin goles.

Tras la reanudación, el partido se inició con un juego bastante trabado, pero con un dominio más repartido. El partido se animó, con una Ponferradina que entró más entonada en esta segunda mitad, en la que dispuso de una clara ocasión para adelantarse en el marcador a los 50 minutos en un disparo de Xemi, que sacó bajo palos Gallardo. La respuesta de los locales fue inmediata en otro remate de Salifo Mendes, que desvió en una excelente intervención Andrés Prieto en el 52.

El partido estuvo más abierto, con dos equipos que jugaron con más ambición y buscando la portería contraria, pero con un equipo berciano que golpeó primero con el primer gol de la mañana anotado por Moltenis, quien, tras varios rebotes, a la salida de un córner botado por Andoni López, acertó a empujar el balón a la red en el minuto 56. Los visitantes tuvieron sus mejores momentos del partido y pudo aumentar su ventaja en una nueva ocasión generada por Andoni López, quien lanzó una falta, que obligó a tirarse abajo a Zarco para desviar el balón en el 62.

Los locales pudieron anotar el empate en una excelente ocasión de Neskes, que detuvo bien colocado Andrés Prieto.

La Deportiva pudo aumentar su renta tras un pase de la muerte de Borja Vázquez, al que no llegó a rematar a puerta vacía Borja Valle en el 70. Dos minutos más tarde, el conjunto local pudo anotar el empate en un disparo de Julio Martínez que se marchó alto. Poco después, los de Nafti tuvieron otra gran ocasión en un disparo a bocajarro de Cortés, que desvió Zarco, y el rechace, con el portero batido, Xemi lo envió fuera. De nuevo, Xemi perdonó otra oportunidad para la Ponferradina con un disparo que se encontró con otra buena parada del meta local, el mejor de los suyos, en el 75. El Guadalajara estuvo a punto de igualar el encuentro en una gran jugada de Neskes, que acabó con un remate de volea de Salifo Mendes que detuvo con seguridad Andrés Prieto en el 86.

El equipo local se quedó con uno menos tras ser expulsado Gallardo por doble amarilla en el descuento. Al final, la Ponferradina logró una importante victoria, que le aleja de la zona de peligro y le invita a mirar hacia arriba.