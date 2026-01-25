José Juan Romero: «El rival nos exigirá en un partido muy complicado»

El entrenador de la AD Ceuta FC, José Juan Romero, advierte que el partido de este lunes en el estadio Alfonso Murube frente a la Cultural Leonesa será «muy complicado» ante un rival que llegará a la ciudad «necesitado de puntos». Compara los últimos encuentros de su equipo en casa al señalar que ante el Andorra ganaron «inmerecidamente, porque no fue un buen partido, pero ante el Valladolid sí lo fue, porque hicimos muchas cosas bien pero los detalles marcan la diferencia y hubo dos momentos determinantes a balón parado contra el Valladolid que determinaron el resultado".

Ante la Cultural prevé un partido de «máxima exigencia» debido a la situación del rival. «Espero un partido muy complicado porque es un equipo que viene muy necesitado, para el que supone que sumar puntos es oro y tenemos que hacer ver que somos nosotros los que vivimos felices en este momento».