El Caja Rural Cleba gana con solvencia al AD Carballal (25-31)

Publicado por A. Ortiz Carballal Creado: Actualizado:

CARBALLAL 25

Helena Sancho (3), Antia Seijo (9), Patricia Mallo, Daniela Carranza, Naihara Costas (4), Maria Portela, Villamarin (2), Maria Pereira, Alejandra, Maria Alvarez (1), Nerea Arias (1), Patricia Tejeiro, Sabela Vázquez (3), Salma Aakcha, Laura Rua y Yaiza Alonso (2).

CAJA RURAL CLEBA 31

Carmen Fernández (2), Marta Fariza (1), Paula Alonso (3), Aintzane Garcia (5), Valeria de las Moras, Jone Goretti, Cecilia Colmenero (7), Marta Velasco, Itahisa Castillo (8), Jana Cuesta, Claudia Alvarez (2), Mireia Diez (1), Maria Posado (1) y Suhana Bayonas (1).

Marcadores parciales: 0-1, 1-3, 6-5, 8-7, 10-10, 12-13 (descanso); 13-17, 17-20, 18-22, 20-25, 22-28 y 25-31 (final). Árbitros: Ignacio Rubio y Sergio Fernández-Montes. Excluyeron a las locales Helena Sancho y Maria Alvarez, y a las visitantes Marta Fariza, Itahisa Castillo, Claudia Álvarez y Mireia Diez.

El Caja Rural Cleba cumplió con los pronósticos y se llevó una victoria solvente tras imponerse por 25-31 a la AD Carballal. El conjunto leonés, que llegaba como favorito por su posición en la tabla, supo madurar el partido pese a un inicio igualado y a la resistencia de un Carballal necesitado de puntos para salir de la zona baja y llevarse la victoria de forma clara para mantener su buena racha de resultados.