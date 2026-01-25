España aún sueña con la 'pedrea' en el Europeo

Publicado por Javier Villanueva Silkeborg Creado: Actualizado:

Los Hispanos ya no tienen margen de error en este Europeo. Con las cuentas claras para la tercera plaza del grupo, el equipo de Jordi Ribera necesita dos victorias de peso ante Francia y Portugal para dar un golpe sobre la mesa y alargar su estancia en Dinamarca, al menos, un par de días más.

El partido por el quinto y sexto puesto, que podría poner en juego una plaza para el Mundial 2027 (si Alemania o Dinamarca, o ambas, finalizan el Europeo entre las cuatro mejores), es una opción real para los Hispanos. Para ello, España debe sumar los cuatro puntos restantes frente a Francia y Portugal y esperar que alemanes y daneses accedan a semifinales. Este escenario provocaría un empate a cuatro puntos por la tercera posición que beneficiaría a la selección española al tenerse en cuenta los enfrentamientos directos.

El primer escollo, no obstante, es este lunes una Francia (18.00 horas, Teledeporte) que impone respeto en cada partido. El conjunto galo llega tras una victoria contundente ante Portugal (46-38), un marcador que los lusos maquillaron en el tramo final, con Mem y Fabregas liderando el apartado ofensivo. Bajo la dirección de Guillaume Gille, Francia vuelve a opositar a las medallas con un plantel de ensueño en el que brillan nombres como Melvyn Richardson, Elohim Prandi, Hugo Descat o Aymeric Minne.

Los Hispanos afrontan este compromiso sin complejos. El rendimiento ofensivo está siendo uno de los grandes argumentos de España para competir de tú a tú frente a selecciones de la magnitud de Alemania, Noruega o Dinamarca, mientras que los mejores minutos defensivos han aportado ese plus competitivo que ha permitido sostener los partidos. Una línea que los pupilos de Jordi Ribera quieren mantener para prolongar dos días más su estancia en Silkeborg.

Aunque España no logra una victoria ante Francia en partido oficial desde 2021, cuando se impuso por 35-29 en el Mundial de Egipto, los Hispanos están listos para la batalla. En juego, los dos primeros puntos de los cuatro que restan en la lucha por la tercera plaza de la Main Round.

GARCIANDIA Y EL POTENCIAL GALO

Imanol Garciandia, con apenas tiempo para recuperar entre partidos, subrayó la exigencia del calendario y la dificultad del compromiso ante Francia. «No hay tiempo para casi nada, ni para entrenar ni para descansar, y nos toca Francia, que es un rival físicamente muy exigente», recordó, señalando la calidad de los galos: «Es una selección con una calidad que conocemos».

A España le restan dos partidos en los que no vale otro resultado que el triunfo para ser terceros de grupo