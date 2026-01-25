La Peña/Vidal vence y sube en la clasificación (0-1)

Publicado por Área 11 Salamanca Creado: Actualizado:

SANTA MARTA B 0

Dani, Pablo, Álvaro (Daniel, min 79), Jorge, Gonzalo, Marcos, Lucas (Agus, min 67), Rodrigo, Álvaro (Danel, min 88), Fadera (Eneko, min 88) y Adrián (Unai, min 67).

PEÑA/VIDAL 1

Miguel, Álex (Adri, min 90), Víctor, Diego Castro, Marcos (Dani, min 90), Mikel, Óscar López (Asier, min 64), Coladilla (Iván, min 79), Joe, Fraguas (Ricardo, min 64) y Marquitos.

Gol: 0-1, min 88: Ricardo. Árbitro: Martín González (Comité castellano y leonés). Tarjetas amarillas al local Álvaro; y a los visitantes Óscar, Alejandro y Marcos. Incidencias: Alfonso San Casto.

La Peña/Vidal de Alberto Labrador se llevó una trabajada victoria a domicilio tras imponerse por la mínima a un Santa Marta (0-1) muy difícil en su campo de fútbol de Alfonso San Casto, siempre complicado para los rivales que le visitan. El conjunto local ofreció poco fútbol pero mucha garra ante su afición y no logró sumar en esta jornada. Por el contrario, el tanto de Ricardo a placer a portería vacía tras rechace del guardameta local Dani a disparo de Marquitos en los instantes finales sirvió para que los leoneses sumaran un triunfo vital para seguir escalando posiciones en la clasificación del Grupo B de la categoría Regional Juvenil.

La contienda arrancó con intensidad por ambas partes. Tanto locales como visitantes buscaron con insistencia el primer gol, pero la falta de puntería marcó los metros finales. La Peña/Vidal dispuso de opciones antes del descanso para encarrilar el encuentro, con dos servicios de Fraguas a Joe, primero, y después a Marquitos que no acabaron en gol gracias a las intervenciones del portero Dani. Además, Joe contó con otra oportunidad de marcar, aunque tenía solo a su izquierda a Marquitos, pero optó por el disparo que despejo el cancerbero charro.

Tras la reanudación, la Peña dio un paso al frente, mostrándose más solidaria y persistente en la búsqueda de profundidad, con ocasiones de Joe y Fraguas, que robaron en ambas oportunidades el balón al portero, pero que no acabaron en la red de Dani de milagro. La insistencia visitante durante todo el partido tuvo premio, con el gol de Ricardo a falta de dos minutos para el final, en una acción de Marquitos con disparo que rechazó Dani y anotó Ricardo a placer.

En el capítulo de destacados reseñar por los locales a su portero Dani, Fadera y Rodrigo, mientras que por los visitantes lo hicieron el guardameta Miguel, Diego Castro y Fraguas.