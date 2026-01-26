El Ciudad de Ponferrada ficha físico y talento para el perímetro con Cameron Shockley-Okeke

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El Clínica Ponferrada SDP ha acordado la incorporación de Cameron Shockey-Okeke, que ya trabaja a las órdenes de Oriol Pozo y podría debutar el próximo sábado en Cáceres si se completa la tramitación de su licencia. Se trata de un alero zurdo de 198 centímetros de altura que firma con el equipo berciano hasta el final presente temporada después de iniciarla en el Sol Gironès Bisbal Bàsquet, donde aportó una media de casi 11 puntos y más de 3 rebotes durante los más de 26 minutos en pista que promedió en los 17 partidos que disputó entre el Grupo Este de la Segunda FEB y la Copa España. Nacido hace 25 años en la ciudad estadounidense de Nueva York, tiene pasaporte cotonú de Nigeria.

En la localidad gerundense de La Bisbal d’Empordà vivió Okeke su primera experiencia fuera de Estados Unidos, tras completar su formación en la máxima categoría de la Liga Universitaria de Estados Unidos (NCAA) jugando en el equipo de Howard durante la temporada 2024-2025, en la que promedió casi 12 tantos y más de 3 rebotes en 32 encuentros disputados. Llegó allí después de competir anteriormente con la Embry-Riddle Aeronautical University, en la segunda categoría de la NCAA, donde coincidió con David Velasco, canterano que llegó a jugar en Liga EBA con el equipo ponferradino. Demostró su buen nivel después de haber militado en los Lions de Columbia entre 2019 y 2023, donde apenas participó en 43 partidos por problemas físicos.

Aunque no se trata de un ‘5’ como buscaba la dirección deportiva para cubrir la baja de David Efambe, sí es un jugador que ya puede sumar, debido a que ha superado su fase de adaptación al baloncesto europeo tras su etapa de formación en la NCAA. Su físico, su envergadura, su versatilidad y su buena mano lo convierten en un jugador muy completo. En ataque se desenvuelve en la posición ‘3’, donde explota al máximo sus buenas prestaciones y sus condiciones atléticas y técnicas, que le permiten también ayudar en el rebote. Su talento, verticalidad y potencia hacen que sea una amenaza en el 1x1, ya que es un generador que puede fabricarse sus propias canastas, aunque también tiene capacidad para castigar gracias al lanzamiento exterior