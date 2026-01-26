Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Kevin Viñuela, campeón de España y de Europa de Triatlón Cross, estrenó la nueva temporada con una victoria en la histórica carrera de poco más de 12 kilómetros Las Arenas-Bilbao, la más antigua de la provincia de Vizcaya, con un tiempo de 39:27. Es una preparación para sus citas del calendario en sus especialidades de triatlón y acuatlón.

"Me plantee la prueba, que siempre es un aliciente por su carácter histórico, como una parte más de la preparación encaminada a las primeras citas del calendario internacional de triatlón y, posteriormente, multideportes -tricros y acuatlón-, aunque éstas llegarán ya más adelante en julio y noviembre", afirmó el triatleta leonés.

Viñuela había cerrado 2025 participando en la San Silvestre de León y también de La Robla y, de cara a las próximas semanas, tiene previsto disputar el campeonato de Castilla y León de natación en la distancia de 1.500 metros, también como banco de pruebas de cara a su especialidad donde el gran objetivo será ganarse la plaza entre la representación española para disputar la Copa del Mundo que se disputa el 15 de marzo en Lanzarote.