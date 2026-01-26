La Ponferradina cambia la dinámica

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

La situación de la Deportiva ha cambiado. Las tres victorias consecutivas han propiciado no sólo la salida de los puestos de descenso, sino el establecimiento de 4 puntos de margen sobre la misma. Llega algo más de tranquilidad en un mes que precisamente suele ser esquivo para el conjunto blanquiazul en la producción de puntos.

La reacción blanquiazul se ha basado principalmente en el hecho de dejar la portería a cero en esas tres fechas, porque arriba sigue perdonando mucho. Sin ir más lejos, en Guadalajara pudo golear o al menos no llegar con apuros al final, pero desaprovechó acciones clarísimas, en especial una de Cortés en el cada período y dos de Xemi en la 2ª mitad.

Con las tres victorias seguidas son cinco las veces que la Deportiva ha logrado esa pequeña marca seguida en 1ª Federación. Sin embargo, en esta categoría aún nunca ha enlazado cuatro, con lo que este fin de semana tendrá de nuevo esa oportunidad de lograrlo.

SEIS PUNTOS MÁS

La cita de este fin de semana para la SD Ponferradina es en Lugo. El viaje más próximo de la Liga, el horario y los tres partidos seguidos vencidos por el cuadro berciano harán que haya una buena representación de seguidores blanquiazules en el Ángel Carro. El partido se disputa el domingo a las seis y cuarto de la tarde.

El último triunfo del Lugo en Avilés por 1-2 ha colocado a la escuadra albivermella a un solo punto de la zona de play off y con seis de ventaja sobre la Deportiva. Si la escuadra de Nafti es capaz de vencer esta semana, se colocaría a 3 puntos de su rival y le ganaría el coeficiente particular de goles, toda vez que en el duelo de la 1ª vuelta en El Toralín el marcador fue 1-1.

CARAS NUEVAS

Mehdi Nafti valoró positivamente el debut de Calderón y la reaparición, que casi era un debut en esta campaña, de Esquerdo con la camiseta deportivista: «Aportaron lo que les habíamos pedido. Irán cogiendo minutos». También subrayó el buen papel de Erik Morán, aunque dijo que no era el partido más adecuado para él.

Queda una semana de mercado de fichajes y la Deportiva se afana en buscar a un jugador sub-23, que podría llegar para el lateral derecho. Eso podría suponer la salida de Diego Moreno, que tiene ficha sénior, y hacer hueco para Petkov. El cuerpo técnico confía en que pueda estar en Lugo. No obstante, las cosas van variando durante las semanas y futbolistas que parecían fuera del equipo hace un mes, hoy por hoy son titulares fijos.

- La Deportiva se ha impuesto a Ourense CF, Racing y Guadalajara, no concediendo goles en esos encuentros