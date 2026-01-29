Eneko Aguilar causa baja en la SD Ponferradina

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La SD Ponferradina y Eneko Aguilar han alcanzado un acuerdo para rescindir el contrato que les vinculaba. El futbolista llegó a la Deportiva en el verano del 2025 procedente del Bilbao Athletic.

"La SD Ponferradina agradece a Eneko Aguilar su comportamiento y su profesionalidad a lo largo de esta etapa. Igualmente, le expresa sus mejores deseos para el futuro, tanto en el ámbito personal como en el deportivo", afirma el club en una nota de prensa.

La llegada de Erik Morán en el mercado de invierno había provocado que la parcela ancha estuviese sobrecubierta.

Con la desvinculación del mediocentro, la Deportiva ya puede dar de alta la ficha de Steven Petkov, que ya podría así entrar en la convocatoria para el partido de Lugo.