El Club Acuático León brilla en el Campeonato de Castilla y León Alevín de Invierno

Participantes del club en el XI Campeonato de Castilla y León Alevín de Invierno de Natación.DL

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Club Acuático León firmó una destacada actuación el pasado fin de semana, 24 y 25 de enero, en el XI Campeonato de Castilla y León Alevín de Invierno de Natación, demostrando el gran nivel y proyección de su cantera.

A pesar de acudir a la cita con una expedición reducida de tan solo nueve nadadores y nadadoras, el conjunto leonés logró una meritoria 8ª posición en la clasificación conjunta por clubes. Además, finalizó en la 12ª posición en la clasificación masculina y en una excelente 8ª plaza en la femenina, compitiendo con entidades de mayor número de participantes.

En el apartado individual, los resultados también fueron sobresalientes. El Club Acuático León concluyó en la 8ª posición del medallero, con un total de 15 preseas: 4 medallas de oro, 6 de plata y 5 de bronce, reflejo del trabajo y la constancia del grupo.

Los protagonistas de este éxito fueron Adriana, Assil, Inés, Valentina, Alejandra P., Mateo, Simón, Julia y Alejandra V., quienes demostraron talento, compromiso e ilusión en cada prueba disputada. Una generación alevín que confirma el buen momento del club y deja claro que el futuro de la natación leonesa está en buenas manos.