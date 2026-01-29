Darío Sanz, del Ademar León, firma con el Stuttgart alemán para la próxima temporada

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Darío Sanz, otro de los productos de la prolífica cantera de extremos izquierdos de la cantera ademarista, se formó en el equipo desde las categorías inferiores, hasta llegar a ser internacional con el combinado juvenil de España y, pese a que se rumoreó el posible fichaje por el Bathco Torrelavega, finalmente será otro de los jugadores nacionales que busquen su futuro en otras ligas europeas.

Debutó con el primer equipo en la temporada 2022-23 y, desde entonces, su progresión ha ido creciendo hasta convertirse en las dos últimas temporadas en el segundo máximo realizador del conjunto leonés en el que ha anotado hasta el parón por la disputa del europeo 46 goles en 15 partidos oficiales.

Darío Sanz, en declaraciones a su nuevo club ha señalado que tiene "muchas ganas de afrontar el nuevo reto en Stuttgart y de jugar en la liga más potente del mundo, en una oportunidad para seguir desarrollándome y competir al máximo nivel", afirmó el jugador leonés de 22 años y 1,85 de estatura.

En la actualidad, el Sttugart se encuentra en la 14ª posición de la Bundesliga, cuatro puntos por encima de las plazas de descenso. En el conjunto de la ciudad de la Mercedes, Darío se encontrará con uno de los Hispanos más destacados, el lateral izquierdo Antonio Serradilla.

La baja de Darío Sanz será cubierta, a falta de la confirmación oficial por parte del club leonés, por el retorno de otro extremo formado en la cantera ademarista, Adrián Casqueiro, tras su etapa de dos campañas en el PAUC francés y que compartirá posición con el internacional juvenil, elegido mejor jugador en su puesto en el último mundial con España, Sergio Sánchez.