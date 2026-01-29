Ocasión de oro para el triunfo del Bembibre HC frente al CP Mieres

Publicado por Javier Pérez Bembibre Creado: Actualizado:

El Bembibre HC recibe este sábado al CP Mieres (Bembibre Arena, 18:00 horas), partido adelantado y que corresponde a la 16ª jornada de la OK Liga Iberdrola. Tras la renuncia del Coruña a seguir en la competición por diversos motivos, la 15ª jornada lo hubiera enfrentado al conjunto berciano. Con el Festival del Botillo y ante la ausencia de posibilidades de jugar el partido ante el equipo asturiano de Mieres el día 7, se acordó adelantar el enfrentamiento para este sábado.

El Mieres ocupa la penúltima posición de la mejor liga del mundo, justo por delante del Coruña, desahuciado ya. En el partido de la primera vuelta, las Águilas redondearon un partido en el que salió todo bien (1-15).