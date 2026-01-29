«La pesca ha sido y será siempre para mí la mejor universidad de la vida»

Periodista, divulgador y pescador, lleva el arte de la caña y el sedal en la sangre. El río es su hábitat y camino de los 75 años disfruta de como pez en el agua, nunca mejor dicho, de una pasión que le ha llevado a conocer a muchos amigos y escenarios. Algunos de ellos los plasma este sevillano de nacimiento y leonés de corazón en su libro ‘Amigos de anzuelos, agua y ramaje’ que este viernes presenta en la sala Región del Instituto Leonés de Cultura junto al editor José Antonio Martínez Reñones y el prologuista Pedro García Trapiello.

—¿Qué nos vamos a encontrar en el libro?

—He buscado y espero que los que lo lean, lo vean como un libro de amistad y compañerismo. De muchas jornadas de pesca en los ríos. No hablo de grandes campeones, que también aparecen, lo hago de los pescadores como personas que aman esta actividad y su entorno. De días en los que he compartido la misma pasión con todo tipo de pescadores, algunos tan famosos como Delibes. Eso sí, para mí todos son iguales de relevantes.

—¿Qué es para Eduardo García Carmona la pesca?

—Ha sido, es y será mi universidad. Una asignatura de la que todavía, y hasta que me muera, seguiré aprendiendo. Con profesores, los pescadores, que los que cada día aprendo. Y este libro refleja ese aprendizaje que tengo y seguiré teniendo en la vida a través de la pesca.

—Y además todo en primera persona. Como un pescador más dentro del río.

—La pesca es mi vida, desde niño. He pescado en todos los lugares que se puede hacer o se me permitía como toda España, Europa, Alaska, la Patagonia... Y lo hago para disfrutar. También he competido y creo que no lo he hecho mal, pero nunca he sido de competiciones y torneos, sino de disfrutar de la pesca con todo lo que conlleva. No solo es lanzar la caña y retar a la trucha, es mucho más, es compartir, hacer amigos. Eso sí, también es momento para estar solo y sentirte igual de a gusto, pensando y disfrutando.

—León puede presumir de ser una tierra de pesca y pescadores. En el primero de los casos, ¿se valora como se merece?

—Siempre soy sincero y creo que no se valora como se merece lo bueno que tenemos. Nadie puede negar que es el mayor y mejor reducto de la trucha en Europa. Por eso hay que cuidar y valorar lo que tenemos. Para mí una de las claves del buen momento que atraviesa la pesca en León la tiene la pesca sin muerte. Yo fui desde hace años un gran defensor y algunos me criticaron, pero gracias a esa nueva forma de ver la pesca y a su regulación contamos en la actualidad con ríos excepcionales y trucha, muchas truchas.

—¿Cómo nació en Eduardo García Carmona la pasión por la pesca?

—Desde niño. Yo nací en Sevilla y allí estuve hasta los cinco años. La pesca la puedes llevar dentro o la coges. En mi caso la llevaba dentro. Nací al lado del Guadalquivir. Y eso ya te marca. Y además me crié siempre al lado de los ríos, en el caso de León en el Torío, el Bernesga... De pequeño le cogía los alfileres a mi madre y con mimbre hacía una caña, rudimentaria, pero que empezó a moldear en mí esa pasión por la pesca. Eso sí, la primera trucha que cogí fue a mano en un campamento en La Pola de Gordón. Y a partir de los 20 años la cosa fue ya más en serio.

—¿Qué tiene la pesca y el río que engancha?

—En mi caso el río, la naturaleza,... lo llevo dentro. Para llegar al río y sentir el agua es algo maravilloso. Y en el momento que sientes el pez en tu caña, es una sensación que te traspasa. Te lleva a imágenes que no vas a olvidar nunca.

—¿Y qué dices de la trucha?

—Es el pez más bonito de pescar. La pesca son sensaciones y todo lo que conlleva, incluida la trucha, me las provocan.