La Media Maratón de León amplía en 500 dorsales el tope de inscritos para situarlos en los 2.500 en la carrera 'grande'

La Media Maratón León Bernesga Motor cumple 16 ediciones desbordando todas las previsiones y ampliando en 500 el número de dorsales previstos inicialmente, llegando a los 2.500. De esta forma, se consolida como referente del deporte leonés en el calendario de pruebas populares del norte de España. Esta nueva edición, que a menos de dos meses de su celebración ya ha agotado los 2.000 dorsales en la Media Maratón, se desarrollará el domingo 22 de marzo con la participación de cerca de 8.500 corredores en las cuatro pruebas programadas.

La Media Maratón está organizada por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de León en colaboración con el Club Sprint Atletismo León y la Delegación de Atletismo en León. Al igual que en ediciones anteriores, la Media Maratón Ciudad de León Bernesga Motor contará con cuatro pruebas dirigidas a todas las edades, todas ellas con salida en el Paseo del Parque y meta en el Estadio Hispánico.

Por un lado, la Media Maratón tendrá un recorrido de 21 kilómetros, con 2.000 plazas ahora ampliadas hasta las 2.500. Por otro, la 5KM Ciudad de León, con un recorrido de 5 kilómetros y 400 plazas, y la Peque Media, de dos kilómetros y con 200 plazas, dirigida a atletas nacidos en 2010 y en adelante. A estas se suma la prueba más popular con 5.000 plazas, la Mini Media, la carrera más inclusiva para familias, grupos y todos los que quieran disfrutar del deporte con recorrido de dos kilómetros.

Inscripciones

La Media Maratón ya abrió el plazo de inscripción el pasado mes de mayo, plazo que se cerrará el próximo 17 de marzo. Las inscripciones pueden formalizarse vía online en la web oficial de la prueba www.lamedialeon.com y de forma presencial en la planta sexta de El Corte Ingles de León.