El Atlético Mansillés gana al Diocesanos y está a tres puntos del play off

Publicado por M. Ángel Tranca Redacción Creado: Actualizado:

ATLÉTICO MANSILLÉS 1

Álex; Lucas, Casti, Nacho (Asier, min 89), Caba (Alejandro, min 64), Saúl, Javi (Farago, min 46), Del Valle (Paniagua, min 58), Celada (Jorge, min 58), Jairo y Mario.

DIOCESANOS 0

Jorge García, Muñoz, Adrián (Alejandro, min 76), El Guenaoui (Bassirou Lo, min 76), Mayorga, Pablo González, Hinojosa (Roberto, min 76), César (Jorge Rodríguez, min 62), Asensio, Jiménez y Hugo (Fernando, min 76).

Gol: 1-0, min 70: El Guenaoui, en propia puerta. Árbitro: Pablo Lozano. Amarilla a los locales Nacho y Mario y a los visitantes Asensio, (2, expulsado en el minuto 37), Pablo, Muñoz y Mayorga. Incidencias: Área Deportiva de Puente Castro. Buena entrada.

El Atlético Mansillés sumó una nueva victoria. Lo hizo imponiéndose al Colegios Diocesanos en un partido trabado en el que los locales merecieron anotar antes y que solo con el gol en propia puerta de El Guenaoui a los 70 minutos lograban desbaratar la férrea defensa de su rival. El Atlético Mansillés se sitúa a tres puntos de la zona de play off de ascenso.