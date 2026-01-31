El Cáceres no da opción al Ciudad de Ponferrada SDP

El Ciudad de Ponferrada SDP no tuvo su mejor día en Cáceres.L. DE LA MATA

Publicado por Alberto Olmos Cáceres Creado: Actualizado:

CÁCERES 86

Álvaro Palazuelos (12), Leveque (12), Mazaira (13), Strikker (14) y Lafuente (9). También jugaron Mendes (6), Luis García (6), Santos (-) y Paul (14).

CIUDAD PONFERRADA SDP 60

David Òrrit (-), Jamie Bergens (15), Pau Treviño (13), Shockley-Okeke (8) y Riley Hayes (6). También jugaron Sergio Romero (-), Josep Fermí Cera (9), Antonio Morales (2), Juan Chacón (7), Ousman Sima (-) y Rasmus Blak (-).

Marcadores parciales: 24-8, 45-19 (descanso), 68-39 y 86-60 (final). Árbitros: Carlos Betanzos García y Juan Jesús Betanzos García. (Colegio andaluz). Eliminaron por faltas personales al jugador del Cáceres, Paul. Incidencias: Pabellón Multiusos Ciudad de Cáceres. Buena entrada para presenciar el encuentro de Liga dentro del grupo Oeste de la Segunda FEB.

El Ciudad de Ponferrada SDP encajó la derrota más dolorosa de la temporada en la cancha del Cáceres por 86-60, en un partido en el que los extremeños se mostraron superiores, llegando a alcanzar una máxima renta de 33 arriba. Los bercianos no jugaron su mejor encuentro y lo pagaron de forma contundente en el marcador.