Ziganda: «Es una pena el resultado final, nos penaliza muchísimo"

José Ángel Ziganda valoró el partido al final del tiempo reglamentario: «Es una pena el resultado del partido, porque pienso que nos penaliza muchísimo. El encuentro estaba más en un punto para cada equipo. Lo que sucede es que el Deportivo tiene jugadores de mucha calidad y nos han pillado».

A pesar de la derrota, Ziganda destacó el comportamiento de su equipo a lo largo del encuentro por su derroche y trabajo: «Estoy muy contento con el equipo por su actitud en el campo. Este es el camino a seguir. El once que salió al campo fue buenísimo, fiable cien por cien».