Empate que sabe a poco al Olímpico de León

Real Avilés y Olímpico de León protagonizaron un duelo de dos conjuntos de la parte baja de la clasificación, tratando ambos de huir de las posiciones de descenso. Sin embargo, el resultado final de empate (1-1) no dejó satisfecho a ninguno de los dos.

Con un mayor control del partido en la primera mitad para las leonesas, el Olímpico se adelantaba en el marcador por medio de Andrea Albiol tras robo de Sofía Fernández. Corría el minuto 16 y todo hacía presagiar una victoria visitante. Tras el gol, el Olímpico aumentó el control del juego, pero un desajuste defensivo con el tiempo cumplido, daba el empate en bandeja al Avilés. En la reanudación, las visitantes con más corazón que cabeza buscaron el segundo tanto, sin embargo, las locales con el tiempo casi terminado disponía de dos oportunidades erraron para salvar al Olímpico de una nueva derrota.

REAL AVILÉS 1

Casao, Vergel (Ayuso, min 75), Cristina (Marina, min 60), Goretti, Eli, Lobo, Coche (Nuria,min 60), Pali, Amaya (Elena, min 84), Daniela y Riesgo (Tatiana, min 60).

OLÍMPICO DE LEÓN 1

Sánchez, Emma; Helena, Ezquerro, Cuervo, Sofia (Sara, min 86), Aitana (Nere, min 86), Vero, Fariza (Ayure, min 68), Inés (Marta, min 60) y Albiol.

Goles: 0-1, min 16: Albiol; 1-1, min 45: Goretti. Árbitro: Alba Ruiz, auxiliada en las bandas por Aymará Sotelo y Eva Santos. Mostró tarjeta amarilla para Richi Melón, Emma, Vero, Marta y Albiol por parte del Olímpico de León. Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 16 del grupo 1 de la Segunda federación Femenina disputado en el campo de La Toba. Terreno de juego en irregulares condiciones. Regular entrada en cuanto a espectadores.