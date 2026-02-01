3ª FEDERACIÓN. Duelo provincial con tres puntos de valor
Un gol de Turi Suárez da el derbi provincial al Júpiter Leonés ante el Atlético Bembibre
ATLÉTICO BEMBIBRE 0
Ivanildo, Arnau (Reimóndez, min 70), Expo, Álex Lorenzo, Arias, Rubén (Gómez, min 62), Fatah, Hugo, Motta (Héctor, min 62), Álex González (Valentín, min 46) y Óscar (Kini, min 77).
CULTURAL 1
Palomares, Luengo, Jairo, Pablo, Isaque, Nico, Sergio, Morante (Kaua, min 67), Jasim (Íker, min 52), Turi (Meri, min 77) y Ovi (Dani, min 67).
Gol: 0-1, min 61: Turi. Árbitro: Helena Peláez Arnillas, asistida por Aguado Martínez y Quirce Lorenzo (Comité de Castilla y León). Amonestó con tarjeta amarilla al local Hugo y a los visitantes Isaque, Luengo y Ovi. Incidencias: Partido correspondiente a la vigésima jornada del Grupo VIII de Tercera RFEF, disputado en el campo Jesús Esteban Rodríguez antes unos 300 espectadores aproximadamente.
El Atlético Bembibre no pudo superar al Júpiter Leones tras perder por 0-1. El físico de los leoneses fue fundamental para llevar la batuta durante la mayor parte del partido, donde tuvo muchas ocasiones de gol, sobre todo en la primera mitad. Tras el paso por vestuarios Turi Suárez marcó a la media vuelta tras recibir dentro del área, sorprendiendo a Ivanildo que hasta el momento lo había parado todo. Kini, Arias o Valentín tuvieron en sus botas el empate, pero no acertaron en el remate para el Atlético Bembibre.