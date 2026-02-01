Dinamarca se viste de campeona de Europa

Publicado por Javier Villanueva Herning Creado: Actualizado:

DINAMARCA 34

Nielsen; Hansen (7, 4p), Gidsel (7), Lauge (-), Pytlick (8), Magnus Landin (-) y Saugstrup (1) —equipo inicial— Kevin Moller (ps), Kirkelokke (2), Jakobsen (3), Mensah (-), Andersson (-), Hoxer (1), Arnoldsen (5), Svane (-) y Lasse Moller (-).

ALEMANIA 27

Wolff; Zerbe (2), Langhoff (-), Golla (5), Kiesler (-), Koster (4) y Knorr (5) —equipo inicial— Spath (ps), Lichtlein (2, 1p), Schluroff (-), Uscins (2), Semper (1), Dahmke (-), Mertens (1), Grgic (5) y Kohlbacher (-)s

Marcadores parciales: 3-2, 5-6, 10-7, 12-11, 16-14 y 18-16 (descanso), 21-19, 22-19, 26-22, 27-24, 30-27 y 34-27 (final). Árbitros: Pavicevic y Raznatovic (MNE). Expulsaron con tarjeta roja directa a los jugadores de Alemania Tom Kiesler (m.14) y Jannik Kohlbacher (m.57). Además, excluyeron dos minutos a Pytlick, Arnoldsen y Kirkelokke por Dinamarca; y a Kiesler, Grgic y Golla por Alemania. Incidencias: Final del Europeo de Dinamarca, Suecia y Noruega disputada en el Jyske Bank Boxen de Herning (Dinamarca).

La selección danesa de balonmano cerró el círculo y, tras coronarse campeona olímpica en 2024 y del mundo en 2025, logró el ansiado oro continental, que se le resistía desde el año 2012, al imponerse por 34-27 a Alemania en la final del Europeo.

Un encuentro que en poco o nada se pareció, pese al claro resultado final, al duelo que ambos conjuntos disputaron en la segunda fase y en el que los daneses se impusieron por 26-31, ni mucho menos a la final de los Juegos de París, en la que lo nórdicos ganaban por un contundente 9-19 completados los primeros veinte minutos. En esta ocasión, los de Jacobsen, ganadores de los cuatro últimos mundiales, tuvieron que 'picar piedra' para acabar con la resistencia de una Alemania que, aferrada a las paradas de Wolff, vendió más cara que nunca la derrota.