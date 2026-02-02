La SD Ponferradina incorpora al delantero Slavy

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La SD Ponferradina incorpora a su plantilla al delantero Borislav Ivaylov, Slavy (Huesca, 2002). El nuevo futbolista blanquiazul llega procedente del Hércules CF.

Slavy militó en las canteras del SD Huesca, Valencia CF y Real Valladolid. Con el filial blanquivioleta se estrenó en Segunda B en 2020 y con el primer equipo debutó en Segunda en 2021.

En 2023 se incorporó a Unionistas CF. En esa campaña disputó 33 partidos y anotó 13 goles en Primera Federación. Para el curso siguiente se unió al SD Éibar, con el que participó en cinco encuentros en Segunda. En el mercado de invierno recaló como cedido en el Villarreal CF B, con el que acumuló otros 18 partidos y siete tantos.

En la primera mitad de la presente campaña ha participado en 21 encuentros en Primera Federación con el Hércules CF y ha anotado dos goles.