Cuartos de final de Copa del Rey con marchamo de final entre el Betis y el Atlético de Madrid

Betis y Atlético de Madrid se juegan en el estadio de La Cartuja (21.00 horas, Movistar+) el pase a las semifinales de la Copa del Rey en un duelo de estilos y banquillos entre el chileno Pellegrini y el argentino Simeone y en un clásico con marchamo de final anticipada por el escenario y por la enjundia y aspiraciones coperas y europeas de los contendientes.

Los dos equipos quieren la Copa del Rey y miden sus fuerzas en un momento de la temporada al que ambos llegan con bajas sensibles, aunque con las novedades del recién cerrado mercado de invierno en sus respectivas convocatorias, el atacante Ademola Lookman, fichado desde el Atalanta y que apunta al once inicial de Diego Simeone; y el centrocampista Álvaro Fidalgo, al que Pellegrini podría hacer debutar tras su llegada desde el América mexicano.

El Betis de Pellegrini buscará en su estadio y en el apoyo incondicional de su afición dos bazas para hacerle frente a partido único a un rival que se le suele atragantar y al que deberá hacer frente con intensidad y concentración desde el minuto inicial para evitar despistes decisivos en una eliminatoria copera en la que los verdiblancos no renunciarán a su impronta, su dibujo y su juego pese a las bajas. No llega al duelo Cucho Hernández, lesionado desde el 10 de enero.