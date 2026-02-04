Remiro enciende a la Real Sociedad, que logra remontar al Alavés en Vitoria

Publicado por Julio Dorado Vitoria Creado: Actualizado:

ALAVÉS 2

Raúl; Jonny, Tenaglia, Pacheco (Guridi, min 91), Parada; Denis (Aleñá, min 84), Guevara, Calebe (Pablo Ibáñez, min 71), Rebbach (Ángel Pérez, min 84); Mañas (Lucas Boyé, min 71) y Toni Martínez.

REAL SOCIEDAD 3

Remiro; Aramburu (Odriozola, min 59), Jon Martín, Caleta-Car, Aihen (Díaz, min 74); Turrientes, Carlos Soler (Sucic, min 59); Guedes (Zubeldia, min 92), Brais (Oskarsson, min 74), Sergio Gómez; y Oyarzabal.

Goles: 1-0, min 8: Rebbach; 1-1, min 15: Oyarzabal; 2-1, min 29: Toni Martínez, de penalti; 2-2, min 76: Guedes; 2-3, min 80: Óskarsson. Árbitro: Quintero González (Comité andaluz). Mostró tarjeta amarilla a los locales Guevara, Boyé e Ibáñez; y a los visitantes Turrientes, Guedes y Aihen. Incidencias: Mendizorroza con 17.734 espectadores.

Álex Remiro, que detuvo un penalti en la segunda mitad, y dos goles en cuatro minutos de Guedes y Óskarsson dieron la vuelta al partido frente al Deportivo Alavés en Mendizorroza (2-3) e impulsaron a la Real Sociedad a las semifinales de la Copa del Rey. Toni Martínez falló un penalti para poner el 3-1 y matar el partido, pero el portero visitante adivinó el lanzamiento y cambió el partido después de que el Glorioso se adelantara en dos ocasiones con un gol de Rebbach a los ocho minutos y un penalti de Toni que deshizo el empate de Oyarzabal.

Los locales empezaron con mucha energía y, salvo una contra realista que finalizó con un disparo de Guedes, se jugó mucho tiempo en el campo de los donostiarras, que fallaron en las marcas en la frontal en el primer tiempo, lo que aprovechó Rebbach para adelantar a los suyos a los ocho minutos, aunque Oyarzabal empataría solo siete después.

A la media hora de juego Toni volvería a poder por delante a los alaveses, desde los 11 metros. Desde la misma distancia fallaría en el minuto 67; y como quien perdona lo paga, la Real remontaría con tantos de Guedes y Óskarsson a poco de salir desde el banquillo.