Álex Lodos es el mejor fichaje del Ademar León

El Abanca Ademar contará para el inicio de la segunda vuelta con un 'refuerzo', el del lateral izquierdo Álex Lodos. No es un fichaje, sino el regreso de un jugador que tras superar su lesión de rodilla (lleva acumuladas nada menos que tres para su desgracia), recibía ayer el alta deportiva para ser convocado por Dani Gordo. Una circunstancia que le permitirá disfrutar de minutos en el partido de este sábado en el Palacio de Deportes de León donde el club ademarista recibirá a partir de las 17.30 horas al Cangas gallego.

Precisamente ante el conjunto gallego en eliminatoria de Copa del Rey sufrió en abril del pasado año la lesión el propio Álex Lodos, en una acción fortuita, que le supuso la intervención quirúrgica en la que se le diagnosticó la «rotura parcial de la plastia del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda».

El joven jugador leonés, que disfrutó como integrante del equipo español júnior del título de campeón de Europa, ha padecido ya tres lesiones de rodilla, la primera en 2019 con la selección española juvenil en el torneo Scandibérico en Suecia; la segunda en la rodilla derecha, cuando militaba como cedido en el Viveros Herol BM Nava y de nuevo en una concentración con el combinado español júnior.

Antes de la tercera lesión en la articulación, Lodos ya fue intervenido quirúrgicamente de la fractura del peroné, al caer en un encuentro ante Bidasoa Irún sobre su pierna izquierda su compañero de posición, el lateral sueco Oscar Lindquivst.

De todas las lesiones anteriores, Álex Lodos se recuperó para volver a mostrar su mejor nivel que confía en ofrecer en la segunda parte de la temporada, dando una alternativa más en el lateral izquierdo al técnico ademarista. Ahora regresa al día a día de la competición con el reto de poder asentarse en el equipo y evitar que un posible contratiempo físico perturbe las buenas sensaciones con las que el lateral izquierdo ademarista regresa al equipo a pleno nivel.

La primera oportunidad para mostrar que ya está plenamente recuperado será este sábado frente al Cangas en un partido en el que el Abanca Ademar León tratará de apuntarse los puntos. La segunda posición está a dos puntos y la cuarta a uno para los leoneses que abren el telón a esta segunda vuelta ubicados en la séptima posición de la tabla clasificatoria con 19 puntos y con diez de ventaja respecto al adversario con el que se verá las caras este sábado en pista propia, el Cangas gallego, que transita en el puesto 13.