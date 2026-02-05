Marta García, con el reto de ser protagonista en el World Indoor Tour Gold Madrid 2026

Madrid se convierte este viernes en la capital mundial del atletismo con el World Indoor Tour Gold 2026. Con nada menos que 55 medallistas internacionales entre los que destacan Uziel Muñoz, Lieke Klaver, Nadia Battocletti, Paula Sevilla, Mohamed Attaoui, Enrique Llopis, Ricardo Navacerrada y la leonesa Marta García.

«Tenía pensado irme a Sierra Nevada, pero no fui. Necesitaba recuperarme en casa. He arrancado poco a poco después de ese virus y a Madrid vengo a probarme con valentía. No ha sido el mejor invierno, pero tengo el plus de que la gente me quiere y me empuja en Madrid. Estoy feliz de tener un hueco en una línea de salida que da miedo", confesó Marta en la presentación oficial de la prueba.

"Siempre he tenido cariño especial al 1.500. Estaba en mi lista bajar de los cuatro minutos y el año pasado en Budapest (3:59.40) me hizo especial ilusión conseguirlo. Ahora, pensando en ese 3.000 de los Mundiales de pista cubierta, el 1.500 nos viene bien para la preparación".

Marta será una de las protagonistas de la prueba de 1.500 metros en la que también forman parte de la nómina otras estrellas rutilantes del fondo internacional como la italiana Nadia Battocletti o las etíopes Birje haylon, Saron Berhe y Haregeweyn Kalayu. El reto de Marta pasa por mostrar su mejor nivel en un camino que tiene como principal reto a corto plazo el Campeonato de España en pista cubierta dentro de unas semanas. Madrid va a ser una prueba de fuego importante en una carrera que sin duda alguna se disputará a un ritmo elevado y en el que Marta espera estar entre las destacadas en la línea de meta.