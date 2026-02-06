Dani Gordo, entrenador de Ademar León: ''Debemos ser fieles a nuestro juego y convertir el Palacio en un fortín''

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El Ademar León vuelve a la competición de la Liga Asobal mañana contra el Frigoríficos Morrazo. Dani Gordo, entrenador del equipo, considera que: ''los amistosos de la Copa Castilla y León y contra el Zamora nos han servido para potenciar lo positivo y llegar con un buen tono de preparación. Hemos visto que estábamos donde queríamos y llenado las vitrinas con otro título''.

''El lema del Ademar es trabaja duro para tener un futuro mejor por lo que estoy muy contento por Darío (Sanz) y Luis (Puertas Castrillo) que han logrado un desarrollo profesional, un escenario mejor. Yo lucharé hasta final de temporada por conseguir lo mejor para el Ademar y desarrollar sus jugadores y luego espero encontrar algún proyecto interesante donde trabajar'', aseguró Gordo.

VUELTA DE LODOS Y DEBUT DE LLAMAZARES

Álex Lodos ya está en la dinámica del primer equipo y volverá a tener minuto el sábado. Además Raúl García Llamazares, sobrino de Isidoro Martínez hará mañana su debut con el primer equipo, ante las molestias de los últimos días de Darío y Sergio que les hacen no llegar al 100%. ''Será el penúltimo canterano que debute bajo mi mando'', comentó el entrenador ademarista.