Dani Gordo, entrenador de Ademar León: ''Debemos ser fieles a nuestro juego y convertir el Palacio en un fortín''

El equipo ademarista recibe mañana a las 17.30 horas al Frigoríficos Morrazo

Dani Gordo realizó una rueda de prensa previa al partido contra Frigoríficos Morrazo.

Dani Gordo realizó una rueda de prensa previa al partido contra Frigoríficos Morrazo.

Guillermo Mieres
León

El Ademar León vuelve a la competición de la Liga Asobal mañana contra el Frigoríficos Morrazo. Dani Gordo, entrenador del equipo, considera que: ''los amistosos de la Copa Castilla y León y contra el Zamora nos han servido para potenciar lo positivo y llegar con un buen tono de preparación. Hemos visto que estábamos donde queríamos y llenado las vitrinas con otro título''.

 ''El lema del Ademar es trabaja duro para tener un futuro mejor por lo que estoy muy contento por Darío (Sanz) y Luis (Puertas Castrillo) que han logrado un desarrollo profesional, un escenario mejor. Yo lucharé hasta final de temporada por conseguir lo mejor para el Ademar y desarrollar sus jugadores y luego espero encontrar algún proyecto interesante donde trabajar'', aseguró Gordo.

VUELTA DE LODOS Y DEBUT DE LLAMAZARES

Álex Lodos ya está en la dinámica del primer equipo y volverá a tener minuto el sábado. Además Raúl García Llamazares, sobrino de Isidoro Martínez hará mañana su debut con el primer equipo, ante las molestias de los últimos días de Darío y Sergio que les hacen no llegar al 100%. ''Será el penúltimo canterano que debute bajo mi mando'', comentó el entrenador ademarista.

