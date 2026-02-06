Reto de alta exigencia para el Astorga ante el Bergantiños

El Atlético Astorga, con la moral recuperada tras su importante y notable triunfo en el feudo de uno de los equipos más fuertes del grupo como el Real Ávila, afronta en La Eragudina (17.00 horas) un encuentro de alta exigencia frente al Bergantiños en el que los tres puntos reportarían a los de José Luis Lago mayores dosis de tranquilidad en su reto de evitar caer en la zona de peligro.

Superada la racha de tres derrotas seguidas que puso fin a otra de nueve sumando puntos, los maragatos se aferran a su consistencia como grupo para intentar sacar adelante un envite complicado frente a un enemigo que ha bajado algo el listón aunque mantiene todavía en el punto de mira la zona de play off de ascenso.

Ambos equipos llegan de imponerse en sus encuentros de la pasada jornada. El Atlético Astorga en el feudo del Real Ávila y el Bergantiños en el del Langreo. Y ambos también saldaron su compromiso de la primera vuelta en césped gallego con empate.

Para el Atlético Astorga sería dar un paso adelante poder salir airoso del pulso frente al Bergantiños. En especial porque en este tramo de la temporada sumar es importante y más si ejerces como local. Convertir a La Eragudina en un feudo inexpugnable es necesario para evitar mayores problemas. Y hasta ahora ya han volado unos cuentos puntos. El Bergantiños no parece un rival fácil aunque para los verdes en esta temporada de estreno en la categoría los equipos más poderosos se le están dando bien. Y el rival de esta tarde lo es.

Para ello será esencial mostrar su mejor versión en defensa frente a un rival que cuenta con mucho peligro en su línea de ataque. Ser también eficaces en el área del oponente es otro argumento a tener en cuenta para poder salir airosos del reto.

Y con ello poder sumar tres importantes puntos para mantener e incluso ampliar la distancia con la zona de peligro.