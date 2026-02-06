El Atlético Mansillés se pone a prueba frente al Villaralbo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los equipos leoneses que militan en el Grupo 8 de Tercera División afrontan una nueva jornada de la competición regular marcada por la dificultad de sus rivales.

Así, el Atlético Mansillés, que marcha en la sexta posición a solo tres puntos del quinto clasificado pero con dos partidos menos disputados, se desplaza a territorio zamorano para enfrentarse esta tarde (16.30 horas) a un Villaralbo, que marcha en tierra de nadie, y que pondrá a prueba las posibilidades del conjunto leonés de seguir optando a una de las plazas que clasifican para disputar el play off de ascenso.

El Atlético Bembibre es el que peor lo tiene sobre el papel al medirse mañana (16.30 horas) al aspirante al ascenso directo Guijuelo a domicilio, frente al que buscará sorprender y sumar los tres puntos a pesar de la dificultad de la empresa.

La Virgen, que lucha por conectar con los puestos de play off, viaja a la capital abulense para enfrentarse esta tarde (16.00 horas) al Colegios Diocesanos, un rival de la zona baja de la tabla y que lucha por la permanencia, mientras el Júpiter Leonés recibirá a la misma hora a una Arandina venida a menos y que al igual que los leoneses lucha por asegurar cuanto antes la permanencia en la categoría en un partido clave para ambos.