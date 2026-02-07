Un Ademar León cual Jekyll y Hyde logra remontar al Cangas en el segundo tiempo

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El Cangas dio una auténtica demostración defensiva en la primera mitad, maniatando a la perfección un ataque ademarista muy previsible, que no logró su primer gol hasta casi el minuto 8.

En la portería el croata Panjan, con un 50 % de acierto en los primeros treinta minutos frustraba las ocasiones de los locales, que al final terminaron el primer tiempo con un parcial de 8-13 y un gran gol en contra en lanzamiento directo del noruego Vanderhaug, a tiempo parado.

El Ademar mostró su versión más aguerrida en la segunda mitad, yendo cual minero picando poco a poco la ventaja gallega hasta que logró el empate en el minuto 42 y ponerse por delante en el electrónico por primera vez en el partido en el 44. A partir de ahí la ventaja solo fue aumentando hasta la diferencia final de 6 goles.