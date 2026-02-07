Una Virgen resolutiva gana en Ávila al Colegios Diocesanos

Publicado por Álvaro Ortega Ávila Creado: Actualizado:

COLEGIOS DIOCESANOS 0

Jorge, José Antonio, Alex Sola, Ibrahim (Cheikh, min 46), Mayorga, Pablo, Faysel (Osorio, min 70), César (Hugo, min 72), Sergio Nogal, Hugo, Ale Fernández (Fer, min 82).

CD LA VIRGEN 1

Freile, Aller, Fran, Ariel (Pablo, min 8 — Vigueras, min 64-), Mario Visa, Sergio, Abel Calleja (Basalo, min 74), Pereda, Hugo (Lescún, min 64), Nebreda (Diego Rodrigo, min 74), Miguel.

Gol: 0-1, min 83: Vigueras. Árbitro: Agustín Valverde (Comité castellano y leonés). Tarjetas amarillas a Cheikh por los locales y a Pablo por los visitantes. Incidencias: Sancti Spiritu.

La Virgen del Camino logró una valiosa victoria a domicilio por 0-1 en un encuentro muy disputado frente al Colegios Diocesanos. En un partido algo gris para ambos conjuntos, con pocas ocasiones claras de gol y un juego trabado, el equipo leonés aprovechó sus opciones para llevarse un partido muy exigente. Con esta victoria, La Virgen suma tres puntos más a su casillero.