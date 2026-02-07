El Atlético Mansillés pierde su buena racha en Villaralbo

Publicado por Armando Ocas Villaralbo Creado: Actualizado:

VILLARALBO 1

Del Río, Manero, Cepeda, Muñoz, Barbero, Moreta, Jesunifemi (Peralta, min 78), Safi, Abel López, El Aamari (Sissoko, min 67) y Ballo (Casado, min 84).

ATLÉTICO MANSILLÉS 0

Iglesias, Nacho, Paniagua, Lucas, Javi (Pau Esteban, min 46), Diego García (Pacios, min 73), Blanco (Del Valle, min 64), Jairo, Florin (Casti, min 46), Alejandro (Jorge, min 82) y Saúl.

Gol: 1-0, min Jesunifemi. Árbitro: Sergio Valdés Varela (Comité castellano y leonés). Tarjeta amarilla al local Casado y a los visitantes Javi, Diego García, Nacho, Del Valle y Pacios. Tarjeta roja a los visitantes Lucas y al entrenador José Angel Montaña. Incidencias: Campo Municipal Los Barreros.

El Atlético Mansillés vio cortada su racha de imbatibilidad tras caer por la mínima ante el Villaralbo en el encuentro disputado en el campo de Los Barreros. El conjunto leonés, uno de los equipos revelación de la temporada, no pudo sumar en su visita pese a competir bien en gran parte del partido.