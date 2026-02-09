Stven Petkov: "Tengo mi fuerza en el área"

El delantero búlgaro de la Ponferradina, Steven Petkov, uno de los refuerzos del mercado invernal en el equipo blanquiazul, explica que una de sus mayores fortalezas es su capacidad en el área. "Tengo mi fuerza en el área tanto con la cabeza como en el remate", afirma el atacante de 30 años que llegó a la Deportiva procedente del Botev Plovdiv, de la Primera División búlgara del que se desvinculó antes de recalar en la Ponferradina.

Petkov, que ya disputó minutos en los dos últimos encuentros ante el Lugo (0-2) y Celta Fortuna (0-0), valora las "buenas condiciones de trabajo, el entrenador, vestuario y el campo que es top", además del apoyo que dice haber recibido desde el momento de su llegada al club ponferradino.

El delantero búlgaro se formó en el Levski Sofía, club con el que se estrenó como profesional en la Primera División, para posteriormente militar en el Ludogorets Razgrad, Beroe Stara Zagora, Montana y Botev Plovdiv, su último club.

En 2018 fichó por el CD Feirense de la Primeira Liga de Portugal, para después jugar como cedido en el MFK Karviná de la República Checa, y de nuevo en el Levski Sofía, para volver de nuevo al fútbol luso donde amplió con sus etapas en el Moreirense FC y el Académico de Viseu FC, de nuevo en el CD Feirense y en esta campaña, de vuelta al Botev Plovdiv, disputó doce encuentros en la Primera División búlgara.