El Torneo Social del Club Ajedrez La Virgen del Camino, excelente

Las partidas del Torneo de La Virgen del Camino.DL

El Torneo Social del Club Ajedrez La Virgen del Camino se disputó con una perfecta organización en la biblioteca municipal de la localidad, y con la participación de cerca de 25 jugadores, en us integridad socios del citado club de ajedrez, entre los que se encontraban un gran número de jóvenes, desde los 7 años en adelante.

En el torneo destacó el buen ambiente, al igual que ha sucedido en las anteriores ocasiones, y en él se pudieron ver partidas muy interesantes y disputadas, incluso de algunos de los más jóvenes.

Los premiados por categorías fueron las siguientes. Categoría General: 1º Alejandro Millán, 2º Luis Gutiérrez y 3º Roberto Laiz. Categoría Sub 14: 1º Marcos Alonso, 2º Hugo Puente y 3º Manuel Lorenzana. Categoría Sub 10: 1º Enzo Rodríguez, 2º Su hermano Alex Rodríguez, y 3º Leo Díez.

En los próximos meses el Club Ajedrez La Virgen del Camino organizará más eventos, para seguir dando visibilidad a las actividades ajedrecistas.